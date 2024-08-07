...

Melihat Lebih Dekat Perjuangan Prajurit TNI Menjaga Tapal Batas NKRI

Rianto, Jurnalis · Rabu 07 Agustus 2024 13:00 WIB
Usai brifing singkat, menggunakan kendaraan double cabin tim dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan melakukan survei jalur tak resmi batas negara Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sintang, Kalbar.
 
Tak mudah menjangkau batas negara, tim harus melewati hutan hingga melintasi sungai berarus deras. Tak jarang mobil dari tim terperosok saat melewati jembatan kayu yang dibangun secara swadaya oleh warga.
 
Namun kerja tim terbayar setelah berhasil menjangkau lokasi yang kerap digunakan warga pelintas batas kedua negara Indonesia-Malaysia.
 
Jalu tak resmi kerap digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun tak jarang juga yang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyelundupkan narkoba.
 
Kontributor: Rianto

(fru)

