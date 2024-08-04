Polisi ungkap hasil pemeriksaan forensik kerangka ibu dan anak, Sabtu (3/8/2024). Sebelumnya, dua kerangka itu ditemukan Desa Tanimulya, Bandung Barat. Dari hasil pemeriksaan, kerangka itu berjenis kelamin laki-laki dan wanita.

Untuk kerangka jenis kelamin wanita memiliki tinggi 160 sentimeter. Sementara kerangka jenis laki-laki memiliki tinggi 150 sentimeter. Hasil forensik diambil dari pemeriksaan lingkar pinggul kerangka.

Namun belum diketahui terkait adanya tindak kekerasan atau tidak. Polisi hingga kini masih menunggu hasil forensik secara keseluruhan.

Produser: Akira AW

Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News