Gasak Kancil WHW 4-0, Bintang Timur Surabaya Juara Liga Futsal Profesional 2023-2024

Deni Irwansyah, Jurnalis · Sabtu 03 Agustus 2024 20:30 WIB
Bintang Timur Surabaya memastikan diri menjadi juara Liga Futsal Profesional 2023-2024 usai menang 4-0 atas Kancil WHW, pada Sabtu (3/8/2024).
 
Sejak awal pertandingan kedua tim saling memperlihatkan permainan jual beli serangan. Ketika Kancil WHW asyik menyerang, BTS mampu mencuri gol. BTS akhirnya mampu mencetak gol kedua melalui Firman Ardiansyah.
 
Di babak kedua BTS untuk menambah keunggulan lewat Singgih Rohmana Jati. Singgih Rohmana Jati menutup kemenangan BTS dengan Skor 4-0. Kemenangan itu memastikan BTS juara Liga Futsal Profesional 2023 - 2024.
 
Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

