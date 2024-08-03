Bintang Timur Surabaya memastikan diri menjadi juara Liga Futsal Profesional 2023-2024 usai menang 4-0 atas Kancil WHW, pada Sabtu (3/8/2024).

Sejak awal pertandingan kedua tim saling memperlihatkan permainan jual beli serangan. Ketika Kancil WHW asyik menyerang, BTS mampu mencuri gol. BTS akhirnya mampu mencetak gol kedua melalui Firman Ardiansyah.

Di babak kedua BTS untuk menambah keunggulan lewat Singgih Rohmana Jati. Singgih Rohmana Jati menutup kemenangan BTS dengan Skor 4-0. Kemenangan itu memastikan BTS juara Liga Futsal Profesional 2023 - 2024.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Deni Irwansyah

(mhd)

