Terekam CCTV, Detik-Detik Penculikan Siswi SMPN 101 Jakarta Bermodus Bohong Orang Tua Kecelakaan

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Sabtu 03 Agustus 2024 10:00 WIB
Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan pelaku penculikan dan pembegalan mendatangi SMPN 101 Jakarta pada tanggal 25 Juli 2024. Pelaku mengatakan bahwa orang tua korban terlibat kecelakaan. Lantaran panik, korban pun meminta pelaku untuk mengantarkannya ke lokasi kecelakaan orang tuanya tersebut.
 
Pelaku membawa korban ke suatu tempat dan langsung  menggasak barang berharga serta menganiaya korban. Polisi telah menangkap pelaku pada Jumat (2/8/2024), dan kini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.
 
Produser: Reza Ramadhan
Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

