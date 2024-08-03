Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan pelaku penculikan dan pembegalan mendatangi SMPN 101 Jakarta pada tanggal 25 Juli 2024. Pelaku mengatakan bahwa orang tua korban terlibat kecelakaan. Lantaran panik, korban pun meminta pelaku untuk mengantarkannya ke lokasi kecelakaan orang tuanya tersebut.

Pelaku membawa korban ke suatu tempat dan langsung menggasak barang berharga serta menganiaya korban. Polisi telah menangkap pelaku pada Jumat (2/8/2024), dan kini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

Produser: Reza Ramadhan

Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

