Pesenam Indonesia Rifda Irfanaluthfi tiba di Tanah Air pada Kamis (1/8) usai berlaga di Olimpiade Paris 2024.

Ia tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan kursi roda. Kepulangan Rifda disambut perwakilan NOC Indonesia, Kemenpora, dan PB Persani.

Rifda gagal tampil maksimal karena cedera. Meski begitu ia berhasil menjadi atlet senam pertama Indonesia yang tampil di Olimpiade.

Rifda akan menjalani serangkaian pemeriksaan untuk penanganan cedera.

Kontributor: Hasnugara

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

