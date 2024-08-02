Kabar duka datang dari DPRD DKI Jakarta. M. Hariadi Anwar Anggota DPRD dari F-NasDem meninggal dunia.
Politisi yang akrab disapa Ade Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Kamis (1/8). Ade juga dikenal sebagai anggota orkes legendaris, Orkes Moral Pancaran Sinar Petromaks.
Ia disemayamkan di rumah duka daerah Kebayoran Lama. Ade tutup usia pada usia 70 tahun.
