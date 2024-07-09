Toko pusat oleh-oleh di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, ramai diserbu wisatawan. Mereka memburu kue klepon yang menjadi primadona untuk dijadikan buah tangan.

Kue tradisional khas Jawa ini terbuat dari tepung beras yang dibentuk bola kecil. Dalam kue tersebut berisi gula merah serta diberi parutan kelapa di bagian luarnya.

Untuk harga klepon gempol ini masih terjangkau mulai dari Rp7.000 per kotaknya.

Kontributor: Jaka Samudra

Produser: Akira AW

(fru)

