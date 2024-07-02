Timnas Indonesia U-16 kalah dari Australia 3-5 di Piala AFF di Stadion Manahan Solo. Ketua Umum PSSI Erick Thohir Timnas Senior tegaskan akan balas pada bulan Oktober mendatang saat menghadapi Australia di kualifikasi Piala Asia U-17.
Erick juga menyoroti selebrasi pemain Australia saat membuat gol harus menjadi penyemangat untuk membalaskan dendam.
Reporter : Septyantoro
Produser: Reza Ramadhan
