Timnas Indonesia U-16 kalah dari Australia 3-5 di Piala AFF di Stadion Manahan Solo. Ketua Umum PSSI Erick Thohir Timnas Senior tegaskan akan balas pada bulan Oktober mendatang saat menghadapi Australia di kualifikasi Piala Asia U-17.

Erick juga menyoroti selebrasi pemain Australia saat membuat gol harus menjadi penyemangat untuk membalaskan dendam.

Reporter : Septyantoro

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

