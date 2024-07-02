Ratusan buruh menduduki pabrik tekstil Dupantex di Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (2/7).

Buruh memprotes pabrik yang telah melakukan PHK sepihak dan tidak menggaji selama 1 bulan. Massa menuntut pencairan gaji, pesangon, uang lembur hingga THR yang belum juga dibayarkan.

Sementara, pihak PT Dupantex menyebut sudah melakukan perundingan utnuk menyelesaikan hak-hak buruh dengan baik

Kontributor: Suryono Sukarno

