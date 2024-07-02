Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 menjadi tantangan bagi SMP Negeri Satu Atap Gemarang. Sekolah yang terletak di pelosok Kabupaten Madiun Jawa Timur ini hanya mendapatkan empat murid.

Berdasarkan data 4 calon siswa tersebut yaitu dua dari jalur afirmasi dan dua dari jalur zonasi. Letak geografis sekolah yang terpencil di lereng gunung diduga menjadi penyebab sepinya pendaftar.

Diketahui, kondisi sepinya pendaftaran SMPN ini sudah berlangsung beberapa tahun terakhir ini. Meski minim siswa, pihak sekolah berkomitmen untuk melakukan kegiatan pembelajaran sesuai standar.

Kontributor: Arif Wahyu Efendi

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News