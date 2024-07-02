...

Miris! SMP Negeri di Madiun Ini Hanya Mendapat 4 Siswa pada Tahun Ajaran 2024

Arif Wahyu Efendi, Jurnalis · Selasa 02 Juli 2024 13:30 WIB
A A A
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 menjadi tantangan bagi SMP Negeri Satu Atap Gemarang. Sekolah yang terletak di pelosok Kabupaten Madiun Jawa Timur ini hanya mendapatkan empat murid. 
 
Berdasarkan data 4 calon siswa tersebut yaitu dua dari jalur afirmasi dan dua dari jalur zonasi. Letak geografis sekolah yang terpencil di lereng gunung diduga menjadi penyebab sepinya pendaftar.
 
Diketahui, kondisi sepinya pendaftaran SMPN ini sudah berlangsung beberapa tahun terakhir ini. Meski minim siswa, pihak sekolah berkomitmen untuk melakukan kegiatan pembelajaran sesuai standar. 
 
Kontributor: Arif Wahyu Efendi 
Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini