Zhang Ziyu 'The Tower' Pebasket Tiongkok dengan Tinggi 2 Meter Lebih

Tim Liputan iNews, Jurnalis · Minggu 30 Juni 2024 16:00 WIB
Dengan postur yang menjulang, Zhang Ziyu terlihat dominan, baik di antara rekan setimnya maupun pemain timnas bola basket putri Indonesia.
 
Pada pertandingan yang berlangsung di Shenzhen, Tiongkok, pemain dengan tinggi 220 sentimeter itu terlihat paling tinggi. Alhasil, wanita berusia 17 tahun ini sukses mencetak 19 poin, 7 rebound, dan 3 block dalam 13 menit penampilannya.
 
Pada laga ini Ziyu tampil cemerlang sehingga Tiongkok membekuk Indonesia dengan skor telak 109-50.
 
Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

