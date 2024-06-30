Dengan postur yang menjulang, Zhang Ziyu terlihat dominan, baik di antara rekan setimnya maupun pemain timnas bola basket putri Indonesia.

Pada pertandingan yang berlangsung di Shenzhen, Tiongkok, pemain dengan tinggi 220 sentimeter itu terlihat paling tinggi. Alhasil, wanita berusia 17 tahun ini sukses mencetak 19 poin, 7 rebound, dan 3 block dalam 13 menit penampilannya.

Pada laga ini Ziyu tampil cemerlang sehingga Tiongkok membekuk Indonesia dengan skor telak 109-50.

Tim Liputan iNews

(fru)

