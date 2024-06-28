Sejumlah penonton konser yang ricuh di Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang mengembalikan barang jarahan mereka. Pihak vendor meminta penonton yang melakukan penjarahan mengembalikan properti konser yang dijarah.

Aksi penjarahan dipicu karena penonton kecewa artis gagal tampil karena penyelenggara belum melunasi pembayaran. Selain pagar besi, vendor menyebut para penonton juga menjarah alat band, sound system dan alat pendingin ruangan.

Para vendor berharap panitia dapat ganti rugi atas properti yang rusak dan dibakar penonton.

Kontributor: Aimarani

(rns)

