Jens Raven resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah WNI di Kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Kamis (27/6/2024)

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya, memimpin langsung jalannya pengambilan sumpah untuk pemain berusia 18 tahun itu. Pengambilan sumpah kewarganegaraan ini disaksikan oleh penguru PSSI dan pemuka agama masing-masing

Kehadiran Raven akan menambah opsi bagi Shin Tae-yong untuk lini depan Timnas Indonesia. Selain itu juga berpeluang membela Timnas Indonesia U-20 yang diproyeksikan menembus Piala Dunia U-20 di Chile pada 2025

