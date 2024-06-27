...

Jens Raven Resmi Jadi WNI, Siap Pertajam Lini Depan Timnas Indonesia

Rio Manik, Jurnalis · Kamis 27 Juni 2024 23:00 WIB
Jens Raven resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah WNI di Kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Kamis (27/6/2024)
 
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya, memimpin langsung jalannya pengambilan sumpah untuk pemain berusia 18 tahun itu. Pengambilan sumpah kewarganegaraan ini disaksikan oleh penguru PSSI dan pemuka agama masing-masing
 
Kehadiran Raven akan menambah opsi bagi Shin Tae-yong untuk lini depan Timnas Indonesia. Selain itu juga berpeluang membela Timnas Indonesia U-20 yang diproyeksikan menembus Piala Dunia U-20 di Chile pada 2025
 
