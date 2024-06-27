...

Kapolda Sumbar Ungkap Fakta Baru Terkait Kematian Afif Maulana, Singgung 4 Gengster Besar di Padang

Budi Sunandar, Jurnalis · Kamis 27 Juni 2024 19:04 WIB
A A A
Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menemui langsung pengunjuk rasa yang menuntut transparasi pengungkapan kasus tewasnya Afif Maulana.
 
Kapolda Sumbar menegaskan akan menindak tegas anggotanya jika terbukti melakukan pelanggaran saat menangani 18 remaja yang akan tawuran.
 
Peristiwa tersebut membuat Afif Maulana remaja berusia 13 tahun tewas di bawah Jembatan Karanji. Kapolda Sumbar juga akan membeberkan fakta baru dari peristiwa Tewasnya Afif Maulana.
 
Kontributor: Budi Sunandar

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bagaimana Bisa Presiden Venezuela Begitu Mudah Ditangkap di Kediamannya?

Bagaimana Bisa Presiden Venezuela Begitu Mudah Ditangkap di Kediamannya?

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini