Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menemui langsung pengunjuk rasa yang menuntut transparasi pengungkapan kasus tewasnya Afif Maulana.

Kapolda Sumbar menegaskan akan menindak tegas anggotanya jika terbukti melakukan pelanggaran saat menangani 18 remaja yang akan tawuran.

Peristiwa tersebut membuat Afif Maulana remaja berusia 13 tahun tewas di bawah Jembatan Karanji. Kapolda Sumbar juga akan membeberkan fakta baru dari peristiwa Tewasnya Afif Maulana.

Kontributor: Budi Sunandar

