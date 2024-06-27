Bocah laki-laki berinisial QAK (6) tewas usai terjatuh dari lantai 8. Lokasi di Rusunawa Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (25/6).

Kapolsek Cakung Kompol Panji Ali Candra mengatakan, saat itu QAK (6) bersandar di jendela yang memiliki lubang angin. Namun, karena jendela sudah rapuh, korban terjun bebas ke bawah.

Korban mengalami luka serius pada bagian kepala usai terjatuh. Namun, pihak keluarga enggan melakukan otopsi terhadap korban.

Reporter: Rio Manik

Produser: Akira AW

(fru)

