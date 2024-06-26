Presiden Jokowi meninjau Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya di Sampit, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rabu (26/6).

Jokowi ingin mengecek harga kebutuhan pokok yang rata-rata dipasok dari Pulau Jawa dan memastikan distribusi bahan pokok tidak ada kendala. Jokowi menyebut jika harga kebutuhan pokok di PPM Sampit cenderung stabil dan tidak terpaut jauh dari harga di Pulau Jawa.

Kontributor: Normansyah

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News