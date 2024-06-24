Berkunjung ke Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran, Anda tak hanya menikmati hiburan dan berbelanja, tapi juga bisa merasakan kekayaan cita rasa kerak telor khas Betawi.

Kerak telor terbuat dari beras ketan, telur, udang kering, dan kelapa parut sangrai yang dimasak di atas arang panas.

Harga kerak telor dibanderol mulai Rp30 ribu hingga Rp35 ribu per porsi.

Reporter: Gisellya Noorrahma

