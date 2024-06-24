Petugas gabungan membongkar lapak pedagang di sepanjang Jalur Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Senin (24/6). Para pedagang yang menolak lapaknya dibongkar mengamuk dan membakar lapaknya serta membuang dagangannya ke tengah jalan.

Sebelumnya, kericuhan sempat terjadi di rest area Gunung Mas massa, massa menolak relokasi karena lokasi rest area tidak mampu menampung semua pedagang.

Sementara, Pj Bupati Bogor mengaku penertiban berdasarkan Perda yang sudah dicanangkan sejak 2015 bahwa sepanjang jalur puncak dilarang mendirikan bangunan tanpa izin.

Kontributor: Wildan Hidayat

