Presiden Jokowi meminta kepada para menteri kabinetnya agar menjaga stabilitas politik agar tidak terjadi turbulensi politik ketika transisi ke pemerintahan baru. Jokowi juga meminta menteri kabinetnya hati-hati dalam menanggapi isu dan berharap para pembantunya dapat menyampaikan informasi secara positif agar tak mengganggu fundamental ekonomi Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi bersyukur bahwa daya saing Indonesia naik signifikan pada tahun 2024 ditengah ekonomi dunia yang sulit.

Reporter: Raka Dwi Novianto

(fru)

