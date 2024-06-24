...

Orang Tua Bongkar Dugaan Pungli Sekolah, Siswa SMAN 8 Kota Medan Tidak Naik Kelas

Adi Palapa Harahap, Jurnalis · Senin 24 Juni 2024 10:30 WIB
Siswa SMAN 8 Medan tidak naik kelas karena orang tuanya melaporkan praktik pungli di sekolah. Coky Indra, orang tua siswa tersebut tidak terima dan protes ke Kantor Sekretariat Sekolah. Lokasi di Jalan Sampali, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (23/6). 
 
Ia mempertanyakan keputusan sekolah yang membuat anaknya duduk tidak naik kelas. Ia menduga ada sentimen pribadi kepala sekolah kepada anaknya usai laporan pungli. Sementara pihak sekolah saat dimintai konfirmasi tak bersedia memberikan keterangan.
 
Kontributor: Adi Palapa Harahap 
Produser: Akira AW

(fru)

