Konser musik koplo yang digelar di Pasar Kemis, Tangerang, berujung ricuh, Minggu (24/6). Sejumlah penonton membakar properti konser seperti pagar, sound sistem, kursi dan tenda.

Aksi pembakaran usai, setelah puluhan polisi datang ke lokasi untuk menenangkan penonton. Aksi ini dipicu kekecewaan penonton karena tiga band yang dijanjikan tidak jadi tampil.

Diduga, tidak tampilnya bintang tamu karena penyelenggara belum menyelesaikan pembayaran.

Kontributor: Aimarani

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News