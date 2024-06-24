...

Viral! Konser Musik Koplo di Tangerang Ricuh, Penonton Bakar Panggung

Aimarani, Jurnalis · Senin 24 Juni 2024 09:01 WIB
Konser musik koplo yang digelar di Pasar Kemis, Tangerang, berujung ricuh, Minggu (24/6). Sejumlah penonton membakar properti konser seperti pagar, sound sistem, kursi dan tenda.
 
Aksi pembakaran usai, setelah puluhan polisi datang ke lokasi untuk menenangkan penonton. Aksi ini dipicu kekecewaan penonton karena tiga band yang dijanjikan tidak jadi tampil. 
 
Diduga, tidak tampilnya bintang tamu karena penyelenggara belum menyelesaikan pembayaran. 
 
Kontributor: Aimarani 
Produser: Akira AW

(fru)

