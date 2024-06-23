Masyarakat Desa Rambat, Bangka Belitung memiliki sejumlah tradisi turun-temurun. Salah satunya yang masih dilestarikan yakni sedekah laut atau tradisi Taber Laut. Tradisi Taber Laut dilaksanakan masyarakat di pesisir Pantai Batu Keranji, Bangka Barat.

Tradisi ini sebagai bentuk syukur kepada sang pencipta atas hasil laut yang diberikan. Sehingga harapannya kedepan hasil tangkapan para nelayan tersebut semakin melimpah ruah.

Kontributor: Oma Kisma

Produser: Akira AW

