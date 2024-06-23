...

Masyarakat Rambat Gelar Tradisi Taber Laut Sebagai Bentuk Syukur Rezeki

Oma Kisma, Jurnalis · Minggu 23 Juni 2024 09:00 WIB
Masyarakat Desa Rambat, Bangka Belitung memiliki sejumlah tradisi turun-temurun. Salah satunya yang masih dilestarikan yakni sedekah laut atau tradisi Taber Laut. Tradisi Taber Laut dilaksanakan masyarakat di pesisir Pantai Batu Keranji, Bangka Barat.
 
Tradisi ini sebagai bentuk syukur kepada sang pencipta atas hasil laut yang diberikan. Sehingga harapannya kedepan hasil tangkapan para nelayan tersebut semakin melimpah ruah. 
 
Kontributor: Oma Kisma 
Produser: Akira AW

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

