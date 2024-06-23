...

Pekan Raya Jakarta Dipadati Pengunjung dari Berbagai Daerah

Gisellya Noorrahma, Jurnalis · Minggu 23 Juni 2024 14:30 WIB
Pengunjung memadati pergelaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Di hari ulang tahun (HUT) ke-497 DKI Jakarta Pekan Raya Jakarta di padati pengunjung dari berbagai wilayah.
 
PRJ ini digelar selama 33 hari berlangsung hingga 14 Juli 2024 mendatang dengan berbagai diikuti ratusan produk-produk industri maupun UMKM seria dimeriahkan dengan penampilan konser band yang terkenal.
 
Reporter: Gisellya Noorrahma

(fru)

Berita Terkait

