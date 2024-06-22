Semarakkan HUT Kota Jakarta ke-497 PT KCIC menghadirkan kegiatan apresiasi dan hiburan kepada penumpang Whoosh di Stasiun Halim, Jakarta Timur. Selain itu diskon tiket sebesar 20 persen juga diberikan kepada penumpang setia Whoosh. Diskon diberikan untuk merayakan momen pencapaian 3,5 juta penumpang sejak Whoosh diresmikan.

Para manajemen Whoosh Bersama abang none Jakarta berkeliling di Stasiun Halim untuk memberikan apresiasi kepada para penumpang setianya. Apresiasi berupa pemberian bunga, voucher belanja, hingga souvenir kepada para penumpang yang sudah 100 kali menggunakan Whoosh.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Rio Manik

(mhd)

