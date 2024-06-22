...

Semarakkan HUT Kota Jakarta ke-497, KCIC Berikan Kejutan untuk Penumpang Whoosh

Rio Manik, Jurnalis · Sabtu 22 Juni 2024 20:31 WIB
A A A
Semarakkan HUT Kota Jakarta ke-497 PT KCIC menghadirkan kegiatan apresiasi dan hiburan kepada penumpang Whoosh di Stasiun Halim, Jakarta Timur. Selain itu diskon tiket sebesar 20 persen juga diberikan kepada penumpang setia Whoosh. Diskon diberikan untuk merayakan momen pencapaian 3,5 juta penumpang sejak Whoosh diresmikan.
 
Para manajemen Whoosh Bersama abang none Jakarta berkeliling di Stasiun Halim untuk memberikan apresiasi kepada para penumpang setianya. Apresiasi berupa pemberian bunga, voucher belanja, hingga souvenir kepada para penumpang yang sudah 100 kali menggunakan Whoosh.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Rio Manik

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini