Festival Layang-Layang di Pantai Pasir Putih Ancol Meriahkan HUT DKI Jakarta ke-497

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Sabtu 22 Juni 2024 21:09 WIB
Festival layang-layang diadakan di Pantai pasir putih Lagoon Ancol Taman Impian, Jakarta Utara, Sabtu (22/6/2024).
 
Festival itu bertajuk Jakarta International Kite Festival. Acara tersebut menghadirkan berbagai macam jenis layang-layang.
 
Pengunjung pun bisa menyaksikan penerbangan berbagai bentuk unik layang-layang. Festival layang-layang internasional ini akan diselenggarakan mulai dari 22 Juni hingga 7 Juli 2024.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Carlos Roy Fajarta

