Festival layang-layang diadakan di Pantai pasir putih Lagoon Ancol Taman Impian, Jakarta Utara, Sabtu (22/6/2024).
Festival itu bertajuk Jakarta International Kite Festival. Acara tersebut menghadirkan berbagai macam jenis layang-layang.
Pengunjung pun bisa menyaksikan penerbangan berbagai bentuk unik layang-layang. Festival layang-layang internasional ini akan diselenggarakan mulai dari 22 Juni hingga 7 Juli 2024.
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Carlos Roy Fajarta
(mhd)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow