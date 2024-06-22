Festival layang-layang diadakan di Pantai pasir putih Lagoon Ancol Taman Impian, Jakarta Utara, Sabtu (22/6/2024).

Festival itu bertajuk Jakarta International Kite Festival. Acara tersebut menghadirkan berbagai macam jenis layang-layang.

Pengunjung pun bisa menyaksikan penerbangan berbagai bentuk unik layang-layang. Festival layang-layang internasional ini akan diselenggarakan mulai dari 22 Juni hingga 7 Juli 2024.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Carlos Roy Fajarta

(mhd)

