Besi Pembatas Jembatan Terpanjang di Sumut Banyak yang Hilang Dicuri

Ulil Amri, Jurnalis · Kamis 13 Juni 2024 20:30 WIB
Sejumlah besi pagar Jembatan Tabayang yang menghubungkan Kota Tanjung Balai dan Kabupaten Asahan hilang dicuri. Jembatan Tabayang  sepanjang 600 meter ini merupakan jembatan terpanjang di Sumatera Utara.
 
Hilangnya besi pembatas dapat membahayakan warga dan pengendara yang melintas terlibih di malam hari. Warga berharap pemerintah daerah segera mengganti besi pembatas agar tidak membahayakan warga yang melintas.
 
Kontributor: Ulil Amri

(fru)

