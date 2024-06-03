Eks Jubir KPK, Febri Diansyah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (3/6). Kedatangannya untuk menjadi saksi dalam sidang dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan dengan terdakwa eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

Febri Diansyah memasuki ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta sekitar pukul 10.13 WIB. Saat duduk menunggu waktu dimulainya sidang, Febri Diansyah pun tampak membuat catatan

Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan dirinya akan hadir sebagai saksi dalam sidang dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Reporter: Nur Khabibi

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News