Polisi menindak tilang pada pengemudi dan pemilik mobil Mitsubishi Pajero yang dikejar mobil polisi lalu lintas Polda Metro Jaya karena pakai pelat palsu. Polisi melakukan penjemputan paksa pemilik mobil Pajero.

Pemilik mobil Andi (44) berdalih jika ia menolak menghentikan mobil karena takut membahayakan pengendara lain.

Sementara itu, perekam video dengan narasi menyudutkan polisi mengakui perbuatannya. Meski telah melakukan permintaan maaf, pelaku tetap dijerat dengan UU ITE.

Reporter: Irfan Ma'ruf

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News