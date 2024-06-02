...

Pengemudi Pajero Viral Pelat Palsu Dijemput Polisi, Penyebar Video Dijerat UU ITE

Irfan Maruf, Jurnalis · Minggu 02 Juni 2024 23:48 WIB
Polisi menindak tilang pada pengemudi dan pemilik mobil Mitsubishi Pajero yang dikejar mobil polisi lalu lintas Polda Metro Jaya karena pakai pelat palsu. Polisi melakukan penjemputan paksa pemilik mobil Pajero.
 
Pemilik mobil Andi (44) berdalih jika ia menolak menghentikan mobil karena takut membahayakan pengendara lain.
 
Sementara itu, perekam video dengan narasi menyudutkan polisi mengakui perbuatannya. Meski telah melakukan permintaan maaf, pelaku tetap dijerat dengan UU ITE. 
 
Reporter: Irfan Ma'ruf
Produser: Reza Ramadhan

