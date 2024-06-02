...

Keji! Pembunuhan Bocah Berusia 9 Tahun di Bekasi, Ditemukan Tewas di Lubang Galian

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Minggu 02 Juni 2024 16:33 WIB
Bocah berusia 9 tahun berinisial GH ditemukan tewas di lubang galian di Bantargebang, Bekasi. GH diduga disekap dan dicekik oleh pelaku hingga akhirnya tewas.
 
Pelaku diduga merupakan Didit Setiawan, pemilik rumah di mana lubang galian itu ditemukan. Didit diduga mengeksekusi korban pada Sabtu (1/5).
 
Polisi sudah menangkap terduga pelaku. Namun demikian motif pelaku melakukan perbuatannya masih didalami aparat kepolisian.
 
Reporter: Jonathan Simanjuntak
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

