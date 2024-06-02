Bocah berusia 9 tahun berinisial GH ditemukan tewas di lubang galian di Bantargebang, Bekasi. GH diduga disekap dan dicekik oleh pelaku hingga akhirnya tewas.

Pelaku diduga merupakan Didit Setiawan, pemilik rumah di mana lubang galian itu ditemukan. Didit diduga mengeksekusi korban pada Sabtu (1/5).

Polisi sudah menangkap terduga pelaku. Namun demikian motif pelaku melakukan perbuatannya masih didalami aparat kepolisian.

Reporter: Jonathan Simanjuntak

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News