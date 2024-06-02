...

WNA Asal Swiss Tewas Terjatuh di Bukit Anak Dara Gunung Rinjani

Ramli Nurawang, Jurnalis · Minggu 02 Juni 2024 10:31 WIB
Seorang WNA asal Swiss, Melanie Bohner tewas usai terjatuh di Bukit Anak Dara Gunung Rinjani,  Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, NTB.
 
Melanie Bohner terjatuh saat mendaki di Bukit Anak Dara, Sabtu (1/6) siang. Petugas sempat kesulitan melakukan proses evakuasi karena medan yang terjal.
 
Korban baru berhasil dievakuasi pukul 1.30 WITA setelah petugas turun ke lokasi. Jasad WNA asal Swiss itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Mataram. 
 
Kontributor: Ramli Nurawang 
Produser: Akira AW

(fru)

