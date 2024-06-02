Seorang WNA asal Swiss, Melanie Bohner tewas usai terjatuh di Bukit Anak Dara Gunung Rinjani, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, NTB.

Melanie Bohner terjatuh saat mendaki di Bukit Anak Dara, Sabtu (1/6) siang. Petugas sempat kesulitan melakukan proses evakuasi karena medan yang terjal.

Korban baru berhasil dievakuasi pukul 1.30 WITA setelah petugas turun ke lokasi. Jasad WNA asal Swiss itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Mataram.

Kontributor: Ramli Nurawang

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News