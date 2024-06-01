...

Sensasi Kuliner Mi Tiga Warna di Padang, Sehat dan Lezat!

Budi Sunandar, Jurnalis · Sabtu 01 Juni 2024 13:30 WIB
Bagi Anda pecinta vegetarian, Mi Ayank Densu Tiga Warga menjadi kuliner yang tak boleh dilewatkan. Gerai yang berada di Jalan Niaga, Pondok, Padang ini menyajikan makanan menyehatkan.
 
Mie ayam warna warni diolah dari sayuran dan buah naga, serta ditaburi topping sosis, telur bacem, dan jamur.
 
Selain itu pengunjung juga bisa menikmati kuliner dengan sensasi seolah-olah berada di negara Eropa. Dikelilingi salju buatan serta suhu dingin.
 
Lembutnya mie organik dipadukan dengan berbagai toping dijamin membuat lidah Anda tak berhenti bergoyang. Untuk harganya dimulai dari Rp9 ribu hingga Rp38 ribu.
 
Kontributor: Budi Sunandar
Produser: Reza Ramadhan

