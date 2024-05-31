Relawan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat Pilpres 2024 kini mendukung Sudirman Said maju Pilgub Jakarta. Dukungan relawan Amin untuk Sudirman Said dinilai mampu menjadi pemecah terbentuknya polarisasi di Jakarta.

Sudirman Said dinilai dapat mempersatukan 3 koalisi partai yang terbentuk saat Pilpres 2024. Tim Khusus bentukan Mantan menteri ESDM menyebut 7 parpol telah menyatakan siap mendukung Sudirman Said dalam Pilkada Jakarta.

Kontributor: Rizki Faluvi

(fru)

