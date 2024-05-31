...

Detik-Detik Bupati Halmahera Utara Usir Pengunjuk Rasa dengan Parang

Ismail Sangaji, Jurnalis · Jum'at 31 Mei 2024 21:20 WIB
Bupati Kabupaten Halmahera Utara bubarkan massa aksi unjuk rasa dengan parang. Bupati Frans Manery geram lantaran masa aksi melakukan demo di kediamannya saat sedang menjamu tamu.
 
Massa pendemo yang merupakan mahasiswa pun kabur menyelamatkan diri dan terus dikejar oleh sang bupati hingga ke permukiman warga.
 
Sebelumnya, massa aksi telah melakukan unjuk rasa di gedung DPRD dan kantor keuangan daerah Halmahera Utara hingga merusak sejumlah fasilitas kantor.
 
