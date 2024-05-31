Aksi unjuk rasa menuntut penghapusan uang pangkal di Halaman Balairung UGM diwarnai kericuhan, Jumat(31/5).

Insiden ini bermula saat pihak kampus hendak melakukan gladi bersih dalam rangka upacara memperingati hari lahir Pancasila namun lokasi acara digunakan demonstran mendirikan tenda, petugas terpaksa membongkar tenda dan mendapat perlawanan mahasiswa.

Sebelumnya, UGM iuran pengembangan institusi sebesar Rp20 hingga Rp30 juta rupiah untuk mahasiswa baru.

Kontributor: Heru Trijoko

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News