Demo Tuntut Penghapusan Uang Pangkal di UGM Ricuh, Petugas Robohkan Tenda Massa Aksi

Heru Trijoko, Jurnalis · Jum'at 31 Mei 2024 21:00 WIB
Aksi unjuk rasa menuntut penghapusan uang pangkal di Halaman Balairung UGM diwarnai kericuhan, Jumat(31/5).
 
Insiden ini bermula saat pihak kampus hendak melakukan gladi bersih dalam rangka upacara memperingati hari lahir Pancasila namun lokasi acara digunakan demonstran mendirikan tenda, petugas terpaksa membongkar tenda dan mendapat perlawanan mahasiswa.
 
Sebelumnya, UGM iuran pengembangan institusi sebesar Rp20 hingga Rp30 juta rupiah untuk mahasiswa baru.
 
Kontributor: Heru Trijoko

(fru)

