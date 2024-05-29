Momen lebaran haji banyak membawa keberuntungan bagi sejumlah perajin kopiah rajut. Salah satunya Dendi Junaedi, warga Kampung Cikujang, Kecamatan Gekbrong, Cianjur, Jabar.

Dendi Junaedi saat ini mulai dibanjiri pesanan dari berbagai daerah bahkan luar negeri. Hanya bermodalkan bahan limbah dari sejumlah garmen serta mesin manual dan ketelitiannya.

Dendi bersama para pekerjanya mampu membuat kopiah yang menarik dan banyak diminati orang. Untuk harga kopiah rajut ini cukup relatif, mulai dari Rp10.000 hingga Rp140.000 per pcs.

Kontributor: Mochamad Andi Ichsyan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News