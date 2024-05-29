...

Berkah Lebaran Haji, Perajin Kopiah Rajut di Cianjur Banjir Pesanan

Mochamad Andi Ichsyan, Jurnalis · Rabu 29 Mei 2024 14:30 WIB
Momen lebaran haji banyak membawa keberuntungan bagi sejumlah perajin kopiah rajut. Salah satunya Dendi Junaedi, warga Kampung Cikujang, Kecamatan Gekbrong, Cianjur, Jabar.
 
Dendi Junaedi saat ini mulai dibanjiri pesanan dari berbagai daerah bahkan luar negeri. Hanya bermodalkan bahan limbah dari sejumlah garmen serta mesin manual dan ketelitiannya.
 
Dendi bersama para pekerjanya mampu membuat kopiah yang menarik dan banyak diminati orang. Untuk harga kopiah rajut ini cukup relatif, mulai dari Rp10.000 hingga Rp140.000 per pcs.
 
Kontributor: Mochamad Andi Ichsyan

(fru)

