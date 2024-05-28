...

Penampakan GAC Hyper HT, Mobil Listrik asal China Saingan Tesla yang akan Melantai di GIIAS 2024

Wiwiw Heryani, Jurnalis · Selasa 28 Mei 2024 15:00 WIB
Merek mobil listrik asal China, GAC Aion, dalam waktu dekat akan meluncurkan empat mobil listrik ke Indonesia pada tahun ini.
 
Dua di antaranya akan melantai dalam pameran otomotif GIIAS 2024 di ICE BSD City, Tangerang, pada Juli mendatang. Salah satu model yang akan dibawa ke Indonesia adalah GAC Hyper HT.
 
Aion Hyper HT ditenagai motor listrik yang menghasilkan tenaga sebesar 250 kW dan 430 Nm. Model mobil satu ini digadang-gadang akan menjadi pesaing Tesla.
 
Reporter: Wiwiw Heryani
Produser: Febry Rachadi

(fru)

