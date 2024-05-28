...

Terima Sekjen OECD, Jokowi Bahas Perkembangan Proses Keanggotaan

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Selasa 28 Mei 2024 22:00 WIB
Presiden Joko Widodo menerima Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, (28/5). 
 
Pertemuan yang merupakan kelanjutan dari pertemuan pertama pada Agustus 2023 ini. Yakni, untuk menginformasikan langkah-langkah yang telah dan akan diambil Indonesia dalam rangka mempercepat keanggotaannya.
 
Indonesia berkomitmen untuk menjadi anggota OECD dalam tiga tahun. Indonesia telah mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota seperti Australia, Belanda, dan Jepang.
 
OECD juga akan melakukan survei ekonomi Indonesia sebagai salah satu bentuk dukungan OECD terhadap peningkatan iklim investasi di Indonesia. 
 
