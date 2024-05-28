...

Cegah Perdagangan Perempuan dan Anak, Imigrasi DKI Jakarta Bentuk Desa Binaan

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Selasa 28 Mei 2024 14:16 WIB
Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta beserta jajaran wilayah mencanangkan pembentukan Desa Binaan Imigrasi. Pembentukkan tersebut dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir perdagangan orang khususnya perempuan dan anak,
 
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta di Kelapa Gading Jakarta Utara, Selasa (28/5/2024). Ia mengungkapkan berdasarkan data sejak 2020-2022 ada ribuan kasus tindak pidana perdagangan orang. 
 
Kebanyakan korban mayoritas perempuan atau bahkan anak dengan usia muda.
 
Reporter: Carlos Roy Fajarta Barus
Produser: Febry Rachadi

(fru)

