Banjir Rendam Puluhan Hektar Sawah di Kabupaten Semarang, Bibit Padi yang Baru Ditanam Terancam Mati

Lurisa Lulu, Jurnalis · Sabtu 25 Mei 2024 18:30 WIB
Areal persawahan yang berada di Desa Rowosari,Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, nyaris tak terlihat lantaran tertutup banjir. Banjir setinggi 60 sentimeter ini merendam puluhan hektar sawah. Menurut warga, banjir disebabkan akibat tingginya curah hujan. 
 
Debit air hujan yang tinggi membuat sungai yang bermuara di danau Rawa Pening meluap. Akibatnya banyak petani yang mengalami kerugian besar lantaran bibit padi yan baru dua minggu ditanam terancam mati. Sejumlah pengendara roda dua memilih putar balik dikarenakan tak berani melintas dengan kondisi tingginya banjir.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Lurisa Lulu

