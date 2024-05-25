...

Naik Andong, Jokowi Ajak Cucunya Berkeliling Malioboro

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Sabtu 25 Mei 2024 07:58 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak dua cucunya, Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah, menikmati keramaian malam dengan berkeliling naik andong di Malioboro, Jumat (24/5) malam.
 
Ia berkeliling dari Istana Kepresidenan Yogyakarta, melintas Jalan Reksobayan, Jalan Jogonegaran, hingga Jalan Malioboro. 
 
Kebersamaan yang terlihat ini menarik perhatian warga. Tak sedikit masyarakat yang mengabadikan momen tersebut dengan kamera ponsel mereka. Mereka menyambut rombongan di sepanjang jalan. 
 
