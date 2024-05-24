Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut partai politik pendukung pasangan Ganjar-Mahfud akan mengikuti sikap politik yang akan diambil PDI-Perjuangan dalam pemerintahan 5 tahun mendatang.

Megawati menceritakan, sempat melakukan pertemuan dengan Ketua Umum parpol pendukung Ganjar-Mahfud pasca kontestasi Pilpres dan Pileg 2024.

Dalam kesempatan itu, Megawati turut mengucapkan terima kasihnya kepada para Parpol pendukung Ganjar-Mahfud yang sudah setia bersama partai yang dipimpinnya.

Kontributor: Feldy Utama

(rns)

