Megawati Sebut Parpol Pendukung Ganjar-Mahfud Tetap Bersama PDIP

Felldy Utama, Jurnalis · Jum'at 24 Mei 2024 18:45 WIB
Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut partai politik pendukung pasangan Ganjar-Mahfud akan mengikuti sikap politik yang akan diambil PDI-Perjuangan dalam pemerintahan 5 tahun mendatang.
 
Megawati menceritakan, sempat melakukan pertemuan dengan Ketua Umum parpol pendukung Ganjar-Mahfud pasca kontestasi Pilpres dan Pileg 2024.
 
Dalam kesempatan itu, Megawati turut mengucapkan terima kasihnya kepada para Parpol pendukung Ganjar-Mahfud yang sudah setia bersama partai yang dipimpinnya.
 
