Wisata Kebun Kelengkeng, Agrowisata Usung Konsep All You Can Eat

Tim Liputan iNews, Jurnalis · Rabu 22 Mei 2024 08:30 WIB
Agrowisata kebun kelengkeng di Sukoharjo, Jawa Tengah, mengusung konsep "All You Can Eat". Di tanah seluas 5 ribu meter persegi ini, pengunjung bisa keliling kebun dan memeting kelengkeng langsung dari pohon sepuasnya.
 
Dengan membayar Rp45 ribu, pengunjung bisa menyantap sepuasnya aneka jenis kelengkeng yang ada di sini. Selain itu, anak-anak juga diberi edukasi berbagai jenis varian kelengkeng.
 
Kontributor: Andi Kusuma

(fru)

