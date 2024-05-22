Ratusan sekuriti PT Jakpro menggeruduk warga Kampung Susun Bayam yang tinggal di kawasan Jakarta Internasional Stadium, Selasa(21/5). Kedatangan petugas meminta kepada warga untuk mengosongkan unit rumah susun yang ditempatinya.

Warga yang diminta untuk mengosongkan unit rumah susun tersebut pun menolak sehingga terjadi aksi saling dorong. Hingga kini, ratusan warga Kmapung Bayam memilih bertahan dan masih berada di dalam rumah susun yang mereka tinggali.

Kontributor: Rizki Faluvi

(fru)

