Ratusan Sekuriti Geruduk Kampung Susun Bayam, Minta Warga Segera Kosongkan Unit

Rizky Falupi, Jurnalis · Rabu 22 Mei 2024 10:05 WIB
Ratusan sekuriti PT Jakpro menggeruduk warga Kampung Susun Bayam yang tinggal di kawasan Jakarta Internasional Stadium, Selasa(21/5). Kedatangan petugas meminta kepada warga untuk mengosongkan unit rumah susun yang ditempatinya.
 
Warga yang diminta untuk mengosongkan unit rumah susun tersebut pun menolak sehingga terjadi aksi saling dorong. Hingga kini, ratusan warga Kmapung Bayam memilih bertahan dan masih berada di dalam rumah susun yang mereka tinggali.
 
Kontributor: Rizki Faluvi

(fru)

