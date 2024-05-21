Nama Wali Kota Depok Mohammad Idris masuk bursa kontestasi Pilgub Jabar 2024 mendatang bersama Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu.

M.Idris membenarkan bahwa jajaran DPW PKS menyambanginya untuk menanyakan kesiapan untuk maju dalam kontestasi 5 tahunan itu.

Idris mengaku tidak mau hanya sekedar surat tugas dan melakukan safari politik ke Kota/Kabupaten di Jawa Barat sebelum adanya SK.

Lebih lanjut, Idris yang telah memimpin Kota Depok dua periode itu mengaku siap jika mendapat amanah berupa SK dari DPP PKS untuk melenggang ke Pilgub Jawa Barat 2024.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News