Delegasi KTT WWF Kunjungi Desa Adat Selat, Pelajari Budaya dan Tradisi Masyarakat Bali

Yunda Ariesta, Jurnalis · Selasa 21 Mei 2024 21:00 WIB
Sejumlah anggota delegasi KTT WWF berkunjung ke Desa Adat Selat, Karangasem, Bali, Selasa (21/5) Anggota delegasi diperkenalkan berbagai budaya dan tradisi subak yang menjadi warisan budaya Bali.
 
Delegasi disambut dengan penampilan tari joged bungbung dan belajar membuat sesaji dan menghaturkannya kepada sang pencipta. Tradisi dan budaya di Desa Selat dan Keagungan Pura Besakih yang masih terjaga menjadi warna tersendiri bagi pariwisata di Indonesia.
 
Kontributor: Yunda Ariesta

(rns)

