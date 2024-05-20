...

Menikmati Mi Ayam Bangka Halal di Kalimalang

Ayu Pratiwi, Jurnalis · Senin 20 Mei 2024 15:30 WIB
Kedai mi ayam bangka di kawasan Kalimalang, tidak pernah sepi pembeli. Tektur mi yang kenyal dicampur dengan sayuran segar, membuat mi ayam bangka halal ini semakin nikmat. Yang spesial mi di sini dibuat sendiri.
 
Kedai mi ayam bangka ini sudah ada sejak tahun 2009. Berawal dari sepasanga suami istri yang berjualan tepat di pinggir jalan tepat di atas got, hingga menjadi korban penggusuran. 
 
Setiap harinya kedai ini menjual lebih dari 100 porsi.
 
Reporter: Ayu Pratiwi

(fru)

