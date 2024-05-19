Petugas berhasil mengevakuasi seluruh korban jatuhnya pesawat latih PK-IFP 172 di BSD, Minggu (19/5). Jenazah korban dari puing-puing pesawat dengan menggunakan sejumlah alat. Sebelumnya 3 orang dinyatakan tewas atas peristiwa jatuhnya pesawat di BSD
Setelah berhasil dikeluarkan, seluruh jenazah dibawa ke dalam mobil Ambulans yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Proses evakuasi ini menarik perhatian warga sekitar yang menonton di lokasi
Reporter: Isra Triansyah, Riyan Rizki Roshali
Produser: Reza Ramadhan
