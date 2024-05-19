...

Evakuasi Pesawat Latih Jatuh di BSD, Jenazah Korban Dibawa ke RS Polri Kramat Jati

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Minggu 19 Mei 2024 17:30 WIB
Petugas berhasil mengevakuasi seluruh korban jatuhnya pesawat latih PK-IFP 172 di BSD, Minggu (19/5). Jenazah korban dari puing-puing pesawat dengan menggunakan sejumlah alat. Sebelumnya 3 orang dinyatakan tewas atas peristiwa jatuhnya pesawat di BSD
 
Setelah berhasil dikeluarkan, seluruh jenazah dibawa ke dalam mobil Ambulans yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Proses evakuasi ini menarik perhatian warga sekitar yang menonton di lokasi
 
Reporter: Isra Triansyah, Riyan Rizki Roshali
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

