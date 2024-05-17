Seorang driver ojol berhasil menangkap pelaku curanmor di Jalan Gagak Hitam, Medan, Sumatera Utara. Driver ojol curiga gerak-gerik tersangka yang terlihat mondar-mandir disekitar lokasi.

Pelaku sempat merusak tempat kunci motor curiannya namun berhasil digagalkan driver ojol hingga akhirnya tertangkap. Warga yang geram sempat menghajar pelaku sebelum akhirnya pelaku diserahkan ke polisi.

Kontributor: Ahmad Ridwan Nasution

(rns)

