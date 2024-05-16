Ibu Negara Iriana Joko Widodo (Jokowi) didampingi menantunya Selvi Ananda dan anggota Oase KIM mengunjungi Expo UMKM.

Kunjungannya tersebut dalam rangkaian HUT ke- 44 Dekranas di Pura Mangkunegaran Kota Solo, Kamis (16/5). Iriana dan rombongan kemudian berkeliling serta berbelanja di stand.

Produk-produk yang diborong Iriana dan ROMBONGAN Oase berupa kerajinan tangan, kain batik, dan tas. Salah satu stand dari Provinsi Banten mengangkat potensi tenun Baduy dan Batu Kaliyama

Dengan adanya kegiatan seperti ini bisa memacu pengrajin untuk menambah inovasi dan membantu proses pemasaran

Kontributor: Septyantoro

Produser: Febry Rachadi

(rns)

