...

Jelang Idul Adha, Perajin Pisau Potong di Yogyakarta Banjir Pesanan

Kismaya Wibowo, Jurnalis · Kamis 16 Mei 2024 10:00 WIB
A A A
Jelang Idul Adha, permintaan pisau pemotong daging kurban meningkat, Kamis (16/5). Salah satunya di Padukuhan Kedung, Kapanewon Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta. 
 
Pandai besi, Dwiyanto sejak kecil terbiasa mengolah besi menjadi golok hingga pisau. Kemampuannya mengolah besi tersebut didapatkan secara turun temurun dari sang ayah. 
 
Pada hari normal Dwiyanto bisa menjual 50 biji peralatan pemotong daging dan tulang. Sementara menjelang Idul Adha ini, dirinya bisa menjual dua kali lipat lebih banyak. 
 
Untuk harga yang dijual mulai kisaran Rp20.000-Rp30.000 per bilah tergantung ukuran. 
 
Kontributor: Kismaya Wibowo
Produser: Akira AW

(fru)

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

